Canottaggio, tutte le medaglie d’oro dell’Italia alle Olimpiadi. Interrotto un digiuno di 21 anni (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Italia festeggia l’oro olimpico nel Canottaggio dopo 21 anni: nel doppio pesi leggeri femminile Valentina Rodini e Federica Cesarini riportano il remo azzurro in vetta ai Giochi dai fasti dei Cavalieri delle Acque che a Sydney 2000 svettarono nel quattro di coppia. Prima ancora, ad Atlanta 1996, era toccato al doppio, ma tornando ancora indietro va ricordata la doppietta tra Los Angeles 1984 e Seul 1988 dei fratelli Abbagnale con Peppiniello di Capua. Due con azzurro vittorioso anche a Città del Messico 1968 ed Anversa 1920. In mezzo le affermazioni del quattro con ad Amsterdam 1928 e Melbourne 1956, inframmezzate dalla vittoria a Londra 1948 dl quattro ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Italia festeggia l’oro olimpico neldopo 21: nel doppio pesi leggeri femminile Valentina Rodini e Federica Cesarini riportano il remo azzurro in vetta ai Giochi dai fasti dei Cavalieri delle Acque che a Sydney 2000 svettarono nel quattro di coppia. Prima ancora, ad Atlanta 1996, era toccato al doppio, ma tornando ancora indietro va ricordata la doppietta tra Los Angeles 1984 e Seul 1988 dei fratelli Abbagnale con Peppiniello di Capua. Due con azzurro vittorioso anche a Città del Messico 1968 ed Anversa 1920. In mezzo le affermazioni del quattro con ad Amsterdam 1928 e Melbourne 1956, inframmezzate dalla vittoria a Londra 1948 dl quattro ...

Advertising

SkyTG24 : Nel quinto giorno delle Olimpiadi di #Tokyo2020 arrivano altre tre medaglie per gli Azzurri: ?? per Federico Burdis… - LauraLana16 : #FedericaCesarini 'Io ammetto di non aver capito niente. Eravamo tutte appiccicate e non avevo capito come fossimo… - Eli_Sly : Cioè voi mi state dicendo che eravamo 4e sotto GB Fra e Olanda E LE ABBIAMO RECUPERATE TUTTE E VINTO L'ORO PER 30CM… - Maiosopraosotto : SIIIIIII SIIIIII catso!!!! Bravissime ragazze!!!! Una finale da infarto! tutte vicine fino all'ultimo, ma l'oro è n… - allecaraihc : mamma mia che gara quella del canottaggio erano tutte lì per pochissimi decimi #Tokyo2020 -