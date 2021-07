Canottaggio, Oppo-Ruta si tingono di bronzo nel doppio pesi leggeri! Oro all favorita Irlanda (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo 21 anni l’Italia torna sul podio col doppio pesi leggeri maschile del Canottaggio ai Giochi Olimpici: dopo Elia Luini e Leonardo Pettinari, argento a Sydney 2000, l’impresa, nel cuore della notte italiana, è di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, capaci a Tokyo di mettersi al collo la medaglia di bronzo. Gli azzurri partono forte per provare a mettere alle strette il favoritissimo equipaggio irlandese, ma è la Germania a dettare sin da subito l’andatura. L’Italia passa così ai 500 metri a 0.80 dai tedeschi, mentre l’Irlanda inizia a risalire verso metà gara. Teutonici ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo 21 anni l’Italia torna sul podio colleggeri maschile delai Giochi Olimpici: dopo Elia Luini e Leonardo Pettinari, argento a Sydney 2000, l’impresa, nel cuore della notte italiana, è di Stefanoe Pietro Willy, capaci a Tokyo di mettersi al collo la medaglia di. Gli azzurri partono forte per provare a mettere alle strette il favoritissimo equipaggio irlandese, ma è la Germania a dettare sin da subito l’andatura. L’Italia passa così ai 500 metri a 0.80 dai tedeschi, mentre l’inizia a risalire verso metà gara. Teutonici ...

