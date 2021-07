Calciomercato Serie B, Lecce: arrivano Gendrey e Calabresi (Di giovedì 29 luglio 2021) Lecce - Il Lecce , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del francese Valentin Gendrey e dell'italiano Arturo Calabresi . Ecco la nota del club: "L' U. S. Lecce comunica di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del francese Valentine dell'italiano Arturo. Ecco la nota del club: "L' U. S.comunica di ...

Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - carlolaudisa : Slitta il summit per @locamanuel73 e il @SassuoloUS <avvisa> la @juventusfc : <Fuori dal mercato se non alza l’offe… - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Lecce: arrivano Gendrey e Calabresi: I 2 arrivi sono a titolo definitivo… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC | #Foggia, ufficiale il ritorno di Rocca e avanza Di Grazia dal Pescara. Saraniti firma col #Taranto h… -

Venezia, UFFICIALE: presentata la nuova maglia. Via strisce orizzontali Ecco svelata la nuova maglia del club lagunare, neopromosso in Serie A.

Calciomercato Serie A, tutte le trattative. Aria di addio per Muriqi QUOTIDIANO NAZIONALE Stadi, polemiche sulla riapertura: ma la ripartenza è necessaria Tiene banco la questione riapertura degli stadi: tra polemiche e possibili soluzioni la priorità è riaprire il prima possibile ...

Calciomercato - Fiorenzuola: arriva Alessandro Godano Esterno offensivo classe 1997, con la maglia del Rende Calcio, con cui tra il 2017 ed il 2020 ha collezionato 51 presenze in Serie C con 2 reti e 3 assist ...

