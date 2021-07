Calciomercato Milan, novità su Vlasic e Kaio Jorge: le ultime (Di giovedì 29 luglio 2021) Un Calciomercato, fin qui, ottimo per il Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara che, in questo mese, si è mosso in modo determinato per piazzare i primi colpi da regalare a Stefano Pioli. Tanti colpi sono arrivati, ma altri due obiettivi sembrano essere sfumati: secondo Carlo Pellegatti, Nikola Vlasic e Kaio Jorge sarebbero definitivamente sfumati. Vlasic e Kaio Jorge? Per Pellegatti sono sfumati È stato il famoso giornalista Milanista Carlo Pellegatti a parlare, attraverso il suo canale YouTube, delle situazioni di Nikola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Un, fin qui, ottimo per ildi Paolo Maldini e Ricky Massara che, in questo mese, si è mosso in modo determinato per piazzare i primi colpi da regalare a Stefano Pioli. Tanti colpi sono arrivati, ma altri due obiettivi sembrano essere sfumati: secondo Carlo Pellegatti, Nikolasarebbero definitivamente sfumati.? Per Pellegatti sono sfumati È stato il famoso giornalistaista Carlo Pellegatti a parlare, attraverso il suo canale YouTube, delle situazioni di Nikola ...

