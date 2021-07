Blinken: Afghanistan diventerà “Stato paria” con i talebani (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita in India, ha affermato che l’Afghanistan diventerà uno “Stato paria” se i talebani conquisteranno il potere con la forza. Le osservazioni di Blinken giungono mentre una delegazione di talebani è in visita in Cina per discutere di sicurezza. Pechino e i talebani vedono la loro collaborazione Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Segretario diamericano Antony, in visita in India, ha affermato che l’uno “” se iconquisteranno il potere con la forza. Le osservazioni digiungono mentre una delegazione diè in visita in Cina per discutere di sicurezza. Pechino e ivedono la loro collaborazione

Advertising

Billa42_ : Blinken: Afghanistan diventerà “Stato paria” con i talebani - da_gianfranco : La Cina che prova i denti in Afghanistan? Il segretario di Stato americano Blinken dice che sarebbe una cosa positi… - CassanmagnagoA : RT @Geopoliticainfo: ????#Blinken: il possibile coinvolgimento della #Cina in #Afghanistan potrebbe essere 'una cosa positiva' se Pechino gua… - V8V8888 : RT @Geopoliticainfo: ????#Blinken: il possibile coinvolgimento della #Cina in #Afghanistan potrebbe essere 'una cosa positiva' se Pechino gua… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????#Blinken: il possibile coinvolgimento della #Cina in #Afghanistan potrebbe essere 'una cosa positiva' se Pechino gua… -