Approvata la riforma della giustizia, Di Maio: “Nessun rischio di impunità per i reati di mafia e terrorismo” (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA – “Il lavoro, la costanza, la determinazione, il dialogo. Quando si ha un obiettivo comune si possono raggiungere importanti risultati, e la riforma della giustizia Approvata in Consiglio dei Ministri è un passo fondamentale che non lascia spazio a rischi di impunità per i reati di mafia e terrorismo. Il contributo del MoVimento 5 Stelle come sempre è stato determinante. Davanti a noi c’è ancora tanto da fare, dobbiamo viaggiare spediti per investire al meglio le risorse straordinarie che stanno arrivando in Italia dall’Europa. E dobbiamo correre per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA – “Il lavoro, la costanza, la determinazione, il dialogo. Quando si ha un obiettivo comune si possono raggiungere importanti risultati, e lain Consiglio dei Ministri è un passo fondamentale che non lascia spazio a rischi diper idi. Il contributo del MoVimento 5 Stelle come sempre è stato determinante. Davanti a noi c’è ancora tanto da fare, dobbiamo viaggiare spediti per investire al meglio le risorse straordinarie che stanno arrivando in Italia dall’Europa. E dobbiamo correre per ...

Advertising

matteosalvinimi : La riforma del processo penale approvata oggi in CDM nonostante le minacce dei grillini è un primo passo, le firme… - giorgio_gori : Un grande @giulianopisapia su “La Stampa” spiega perché la riforma #Cartabia vada approvata senza esitazioni. “La m… - MissEnzuccia : RT @matteosalvinimi: La riforma del processo penale approvata oggi in CDM nonostante le minacce dei grillini è un primo passo, le firme per… - CoppolaGemma : RT @catirafaella: A quest’ora avremmo potuto avere la riforma Bonafede approvata dal CdM del governo Conte e sarebbe stato un passo in più… - AntonioDonatoPa : RT @catirafaella: A quest’ora avremmo potuto avere la riforma Bonafede approvata dal CdM del governo Conte e sarebbe stato un passo in più… -