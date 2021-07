Agente della Polstrada si ferma a prestare soccorso | auto lo travolge e lo uccide | lascia figlio di 5 anni e moglie

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sitravolto e ucciso da un altro veicolo . Marino Terrezza, aveva 36, lavorava alla Polizia stradale di Siniscola (Nuoro) e ieri mattina è deceduto in servizio. Il poliziotto era di pattuglia sulla Statale 131, quando insieme ad un collega si èto aad unmobilista rimasto in panne all’altezza di Posada. Ma mentre era impegnato nella viabilità, Marino è stato improvvisamente travolto da un altro veicolo. L’urto non gli ha ...

