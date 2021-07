Adam Driver si trasforma in un centauro nel sexy spot di Burberry (VIDEO) (Di giovedì 29 luglio 2021) Adam Driver si è trasformato in un centauro incredibilmente sexy per lo spot di Burberry mandando in subbuglio i social media. Adam Driver, che ha sempre detto di non riuscire a guardare le sue performance sullo schermo, sta affrontando la sua timidezza attraverso il mondo delle fragranze in un nuovo spot di Burberry. Il brand ha pubblicato un nuovo VIDEO in cui Driver incarna l'essenza dell'ultima fragranza maschile del marchio di lusso britannico ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021)si èto in unincredibilmenteper lodimandando in subbuglio i social media., che ha sempre detto di non riuscire a guardare le sue performance sullo schermo, sta affrontando la sua timidezza attraverso il mondo delle fragranze in un nuovodi. Il brand ha pubblicato un nuovoin cuiincarna l'essenza dell'ultima fragranza maschile del marchio di lusso britannico ...

