Abrignani (Cts): 'Per i vaccinati 100 volte più basso il rischio contagio' (Di giovedì 29 luglio 2021) e . Chi ha ricevuto le due dosi ha un rischio di contagiarsi fino a 100 volte inferiore rispetto a chi non è vaccinato. Il dato è stato snocciolato da Sergio Abrignani , docente di Immunologia all'...

borghi_claudio : Eccolo qui dove viene. E' il simpatico ABRIGNANI membro del CTS che vuole l'OBBLIGO DAI SEI ANNI IN SU. - gigi_mfc : @matteograndi Abrignani del cts ha detto invece che chi è vacccinsti riduce fino al 90% il rischio di trasmettere l… - alessandra6517 : @simonedeblasi @Libero672 @matteoricci Troppo pigro per andare a guardare sul sito dell'Iss? Se vuole può anche tro… - graziellacesari : RT @CasatiSilvano: Abrignani (Cts): «I vaccinati malati di Covid? Contagiosi fino al 90 per cento in meno» - DPludwinski : @maurorizzi_mr Abrignani (Cts): «I vaccinati malati di Covid? Contagiosi fino al 90 per cento in meno» -