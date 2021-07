A raccontare comincia tu | le anticipazioni della puntata del 29 luglio su Rai 3 replica

(Di giovedì 29 luglio 2021) Atu Raffaella Carrà:29su Rai 3 () Questa sera, giovedì 292021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda intu, l’ultima trasmissione condotta da Raffaella Carrà, andata in onda proprio su Rai 3 nel 2019. Un programma che aveva riscosso buoni ascolti e che sarebbe dovuto presto tornare in onda con la nuova stagione, ma purtroppo la malattia che ha colpito la showgirl, scomparsa a 78 anni, non lo ha permesso. Rai 3 ha quindi deciso di ...

Advertising

GuidaTVPlus : 29-07-2021 21:20 #Rai3 A raccontare comincia tu - Loretta Goggi #Biografico,cinema,gossip,televisione #Talkshow - Giullina_pa : @GioiaStefani @pinklady98 @TrashLove2 Che poi adesso mi sto ricordando che durante un intervista di a raccontare co… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… - Giullina_pa : @GioiaStefani @pinklady98 @TrashLove2 La fede scompare anche nella prima serie di a raccontare comincia tu, e anche… - biciofab : RT @Enzo_Nasillo: Da lunedi 2 agosto gli appuntamenti settimanali con @raffaella: Lunedi: MEDIASET EXTRA: Raffaella Carrà Show e Il Princip… -

Ultime Notizie dalla rete : raccontare comincia

... chiamata edition 1 ,un'esplorazione delle sue radici. Questa prima stagione è infatti ... in quanto le fantasie scelte dalle ricamatrici erano un modo per comunicare o perstorie, ...... in piazza Italia con il Gruppo Spontaneo Trallalero e con il Laura Parodi Trio perin ... Negli anni Settanta Parodi, come molti giovani dell'epoca, a interessarsi di folk revival. È ...Questa sera, giovedì 29 luglio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda in replica A raccontare comincia tu, l’ultima trasmissione condotta da Raffaella Carrà, andata in onda proprio su Rai 3 nel 2019 ...Oggi in una sala dedicata del cinema Adriano a Roma, gli sceneggiatori, il regista, i produttori e una parte del cast di “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” hanno risposto alle ...