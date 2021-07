Vaccini dai 12 ai 17 anni, tutto quello che c'è da sapere (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa ha approvato oggi l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino contro il Covid Spikevax (Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). Secondo la Cts, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età. Dopo Pfizer, Moderna ora è il secondo vaccino indicato anche per i minorenni. I rischi-benefici di Moderna sui ragazzi L’approvazione è arrivata dopo il via libera da parte dell’Ema dello scorso 23 luglio. L’Ente regolatorio europeo spiega ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa ha approvato oggi l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino contro il Covid Spikevax (Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). Secondo la Cts, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età. Dopo Pfizer, Moderna ora è il secondo vaccino indicato anche per i minorenni. I rischi-benefici di Moderna sui ragazzi L’approvazione è arrivata dopo il via libera da parte dell’Ema dello scorso 23 luglio. L’Ente regolatorio europeo spiega ...

