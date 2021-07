ULTIM'ORA - Intervento perfettamente riuscito per Demme: 10 giorni di riposo, poi la riabilitazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGGIORNAMENTO - La SSC Napoli, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha rivelato l'esito dell'operazione effettuata da Diego Demme a Villa Stuart. Ecco quanto evidenziato: "Il giocatore Diego Demme nella giornata odierna, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, presso Villa Stuart Mariani a un Intervento chirurgico effettuato dal professor Mariani, per la rottura/avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’Intervento è perfettamente riuscito.Il giocatore osserverà un periodo di 7-10 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGGIORNAMENTO - La SSC Napoli, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha rivelato l'esito dell'operazione effettuata da Diegoa Villa Stuart. Ecco quanto evidenziato: "Il giocatore Diegonella giornata odierna, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, presso Villa Stuart Mariani a unchirurgico effettuato dal professor Mariani, per la rottura/avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’.Il giocatore osserverà un periodo di 7-10 ...

Ultime Notizie dalla rete : ULTIM ORA ULTIM'ORA - Sky, Demme si sta per operare al ginocchio La redazione di Sky Sport, in particolare Massimo Ugolini, riferisce le ultime notizie relative a Diego Demme ed al suo infortunio. Il centrocampista si trovava già a Roma presso Villa Stuart ed ora è in procinto di operarsi al ginocchio destro; un'operazione per rafforzare il legamento mediale collaterale. Decisione presa dopo l'infortunio contro la Pro Vercelli . I tempi di recupero dall'...

Altobelli: 'Con Inzaghi Lukaku giocherà più vicino alla porta: sarà ancora più devastante'

