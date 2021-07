Tokyo 2020 | l’addio di Aldo Montano con l’argento nella sciabola a squadre

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sciabolatori d’Italia, l’Italia è questa e bisogna esserne fieri. Argento nella sciabola a squadre. Gli azzurri, con Aldo Montano all’ultimo palcoscenico, cedono alla Sud Corea nella finalissima. Niente da fare contro la numero 1 del ranking e campione olimpica nel 2012 (nel 2016 la prova non era nel programma a cinque cerchi): 45-26 il risultato finale, a segnare una distanza difficilmente colmabile. Per l’Italia della sciabola maschie è la 21esima medaglia olimpica. Una certezza, di generazione in generazione.