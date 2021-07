Temptation Island 2021 | Nilufar Addati replica agli insulti di Jessica Mascheroni | ‘Sono iraniana'

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - zazoomblog : Somiglianza tra Manuela Carriero di Temptation Island 9 e Sabrina Impacciatore - #Somiglianza #Manuela #Carriero - popmusic_lovers : RT @trash_italiano: Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? https:… - mesorottaercazz : Ho appena scoperto che 'Ste' di Temptation Island si chiama Stefano ed essendo che c'era già un altro Stefano è stato chiamato così... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Vanity Fair Italia

... ore 21.20: Mentre Ero Via " Fiction Cielo, ore 21.15: L'Urlo della Terra " Film ParamountNetwork, ore 22.10: Il Giovane Ispettore Morse " Serie TV La5 , ore 21.10:" Reality ...Ascolti, 27 luglio: Filippo Bisciglia al 27.4% di share Finita un'altra edizione dicon grande successo: l'ultima puntata, andata in onda ieri sera, ha ottenuto ascolti da ...La sua situazione a Temptation, a un certo punto, come tutte le cose che vanno oltre ogni limite, non ha nemmeno più destato sdegno. Filippo Bisciglia: ‘Pippo’ sta a Temptation Island come la panna st ...Grandi colpi di scena nel corso della puntata finale di Temptation Island 2021, durante la quale c'è stato il falò tra Manuela e Stefano. La coppia di fidanzati si è ritrovata al confronto conclusivo ...