"Quello anti Covid non è un vero vaccino. Siamo cavie". Sergio Berlato, meloniano, complottista e irriducibile no vax (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Sergio Berlato issa la bandiera del complottismo e si mostra come irriducibile no vax, mettendo pretestuosamente in discussione la bontà del vaccino anti-Covid. “Siamo tutti topini bianchi, strumenti di una sperimentazione di massa con le sostanze geniche sperimentali”. Sostanze geniche sperimentali? “Si, Quello che voi chiamate vaccino”, dice al Corriere della Sera. Berlato, 62 anni, ex An, Pdl e Forza Italia, ex consigliere regionale del Veneto è attualmente parlamentare europeo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’europarlamentare di Fratelli d’Italiaissa la bandiera del complottismo e si mostra comeno vax, mettendo pretestuosamente in discussione la bontà del. “tutti topini bianchi, strumenti di una sperimentazione di massa con le sostanze geniche sperimentali”. Sostanze geniche sperimentali? “Si,che voi chiamate”, dice al Corriere della Sera., 62 anni, ex An, Pdl e Forza Italia, ex consigliere regionale del Veneto è attualmente parlamentare europeo ...

Advertising

Gianluc37578034 : RT @HuffPostItalia: 'Quello anti Covid non è un vero vaccino. Siamo cavie'. Sergio Berlato, meloniano, complottista e irriducibile no vax h… - sassari68 : RT @HuffPostItalia: 'Quello anti Covid non è un vero vaccino. Siamo cavie'. Sergio Berlato, meloniano, complottista e irriducibile no vax h… - HuffPostItalia : 'Quello anti Covid non è un vero vaccino. Siamo cavie'. Sergio Berlato, meloniano, complottista e irriducibile no v… - teabertolo : RT @mfrittella: Che bravo quello studente di chimica, figlio di un medico di famiglia morto per il Covid, che ha affrontato la canea dei #n… - Giugiulike1 : RT @mfrittella: Che bravo quello studente di chimica, figlio di un medico di famiglia morto per il Covid, che ha affrontato la canea dei #n… -