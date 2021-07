Quarta ondata Covid, dove se ne parla e perché (Di mercoledì 28 luglio 2021) In Germania si inizia a parlare di Quarta ondata Covid. Il nuovo atto, colpo di coda della pandemia, sarebbe iniziato in terra teutonica, stando alle parole attribuite a Lothar Wieler riportate da diversi media. A rilasciarle sarebbe stato il presidente del maggiore istituto della salute pubblica del Paese, il Robert Koch Istitut. La dichiarazione presenti in un documento, reso noto dalla Bild, sarebbero state rese nel corso di una video-conferenza con il ministro a capo dell'Ufficio di Cancelleria, Helge Braun e con i responsabili delle Cancellerie delle 16 regioni tedesche. Quarta ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 28 luglio 2021) In Germania si inizia are di. Il nuovo atto, colpo di coda della pandemia, sarebbe iniziato in terra teutonica, stando alle parole attribuite a Lothar Wieler riportate da diversi media. A rilasciarle sarebbe stato il presidente del maggiore istituto della salute pubblica del Paese, il Robert Koch Istitut. La dichiarazione presenti in un documento, reso noto dalla Bild, sarebbero state rese nel corso di una video-conferenza con il ministro a capo dell'Ufficio di Cancelleria, Helge Braun e con i responsabili delle Cancellerie delle 16 regioni tedesche....

