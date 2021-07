Pegasus, gli israeliani dell’Nso: pronti a collaborare, c’è qualcuno dietro le false accuse (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giurano che con il loro software di spionaggio “Pegasus” sono state salvate, in questi ultimi anni, moltissime vite ed evitati centinaia di attentati terroristici e si dicono comunque pronti a collaborare con le autorità statali che si stanno interessando al possibile utilizzo malevolo del trojan ma negano che il sistema possa essere stato utilizzato per scopi meno nobili, come l’intercettazione abusiva di giornalisti e attivisti dei diritti umani, magari da parte di Stati teocratici o dittatoriali. I cyber specialisti israeliani della Nso, l’azienda privata che noleggia, a licenza, l’invasivo software ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giurano che con il loro software di spionaggio “” sono state salvate, in questi ultimi anni, moltissime vite ed evitati centinaia di attentati terroristici e si dicono comunquecon le autorità statali che si stanno interessando al possibile utilizzo malevolo del trojan ma negano che il sistema possa essere stato utilizzato per scopi meno nobili, come l’intercettazione abusiva di giornalisti e attivisti dei diritti umani, magari da parte di Stati teocratici o dittatoriali. I cyber specialistidella Nso, l’azienda privata che noleggia, a licenza, l’invasivo software ...

Pegasus, gli israeliani dell'Nso: pronti a collaborare, c'è qualcuno dietro le false... Il Secolo d'Italia

