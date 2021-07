Pedopornografia online | “casi aumentati del 232% nel 2021” Allarme di Lamorgese | “Vittime sempre più piccole | attenzione a tecnologie”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Laè un fenomeno in continua crescita dal 2019. Il Centro nazionale per il contrasto alladella Polizia postale ha registrato un aumento deldeitrattati nel primo trimestre del: da 475 a 1.578; in forte crescita anche gli indagati, da 181 a 454. I dati sono stati forniti dalla ministra degli Interni Lucianadurante l’audizione sulle dipendenze patologiche tra i giovani, in Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Il trend di crescita di questo reato è confermata anche ...

