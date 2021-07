Patatine fritte da record | a New York una porzione costa 200 dollari

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La ricetta – Dietro ai fornelli per questa prelibatezza da nababbi ci sono gli chef Joe Calderone e Frederick Schoen-Kiewert. Le patate, delle Clipperback di altissima qualità, vengono prima sbollentate nello champagne Dom Perignon e nell’aceto di Champagne-Ardenne Le Blanc, per poi essere cotte per ben tre volte in purissimo grasso d’oca e servite con pecorino senese e tartufo nero italiano a scaglie. Ketchup o maionese? Nulla di tutto ciò: come condimento una salsa Mornay con latte, burro al tartufo nero e raclette di gruviera al tartufo. E per i palati più sopraffini, una spolverata di polvere d’oro alimentare a 23 carati. La “Crème de la crème des pommess”, ...

