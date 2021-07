Olimpiadi Tokyo: altri due bronzi per l’Italia, nel canottaggio (Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, 4 senza) e nel nuoto (Federico Burdisso 200 delfino) (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Italia ha concluso al quinto posto la staffetta 4x200 stile libero di nuoto maschile. Il quartetto azzurro - Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Filippo Megli e Stefano Di Cola - ha chiuso alle spalle di Gran Bretagna (oro), Russia (argento) e Australia (bronzo). Quarti gli Stati Uniti. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Italia ha concluso al quinto posto la staffetta 4x200 stile libero dimaschile. Il quartetto azzurro - Stefano Ballo,Ciampi, Filippo Megli e Stefano Di Cola - ha chiuso alle spalle di Gran Bretagna (oro), Russia (argento) e Australia (bronzo). Quarti gli Stati Uniti. L'articolo proviene da Firenze Post.

