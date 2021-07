Nozze in arrivo per Federica Pellegrini e il desiderio di diventare madre (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo avere chiuso la carriera di nuotatrice come desiderava Federica Pellegrini è pronta per le Nozze con Matteo Giunta. La coppia solo adesso ufficializza il legame, l’amore che li tiene uniti anche nella vita privata. Sono stati bravissimi a tenere i ruoli ben distinti e adesso che è arrivato l’addio al nuoto di Federica Pellegrini non hanno più ragione di non rispondere, di non parlarne. L’impresa sportiva di Tokyo è l’emozione che la Divina desiderava e ancora una volta è riuscita a fare sognare tutti arrivando in finale. Poco importa se non è salita sul podio, non era il suo obiettivo, era davvero ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo avere chiuso la carriera di nuotatrice come desideravaè pronta per lecon Matteo Giunta. La coppia solo adesso ufficializza il legame, l’amore che li tiene uniti anche nella vita privata. Sono stati bravissimi a tenere i ruoli ben distinti e adesso che è arrivato l’addio al nuoto dinon hanno più ragione di non rispondere, di non parlarne. L’impresa sportiva di Tokyo è l’emozione che la Divina desiderava e ancora una volta è riuscita a fare sognare tutti arrivando in finale. Poco importa se non è salita sul podio, non era il suo obiettivo, era davvero ...

