No Green Pass, Siri: «I ministri leghisti hanno votato la certificazione? Non credo proprio» – La videointervista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Piazza del Popolo a Roma è stato il luogo della manifestazione contro il Green Pass, appoggiata dalla Lega e organizzata dal comitato Libera scelta. Tra i politici presenti all'iniziativa, c'era anche il senatore del Carroccio Armando Siri che, interpellato da Open a margine dell'evento, ha commentato la linea del partito rispetto al vertice del Consiglio dei ministri per discutere l'approvazione della certificazione verde e del Piano scuola. «Lei sa che c'è stato un voto?», risponde il senatore ripetendo la domanda, «Non è detto che ci sia stato un voto in Consiglio dei ministri, non si ...

