LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Bellandi vola al secondo turno! Battuta Niang: Mungai esce di scena (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.03 LA SPUNTA LA PORTORICANA! In campo maschile sfida tra Florentino e Nhabali. 05.01 Intanto sono sul tatami al golden score con due shido a testa Perez ed Howell. 04.58 NICHOLAS Mungai È FUORI DALLE Olimpiadi DI Tokyo!!!! L’azzurro prova l’ippon finale contro l’uzbeko che aveva ricevuto due shido. 04.56 L’uzbeko riceve uno shido: scorrono i secondi! 04.54 Problema fisico occorso a Bobonov che torna sul tatami. 04.51 Manca poco più di un minuto: Mungai ancora sotto nel punteggio. 04.48 Primo punto per l’uzbeko: intanto vittoria di Taimazova nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.03 LA SPUNTA LA PORTORICANA! In campo maschile sfida tra Florentino e Nhabali. 05.01 Intanto sono sul tatami al golden score con due shido a testa Perez ed Howell. 04.58 NICHOLASÈ FUORI DALLEDI!!!! L’azzurro prova l’ippon finale contro l’uzbeko che aveva ricevuto due shido. 04.56 L’uzbeko riceve uno shido: scorrono i secondi! 04.54 Problema fisico occorso a Bobonov che torna sul tatami. 04.51 Manca poco più di un minuto:ancora sotto nel punteggio. 04.48 Primo punto per l’uzbeko: intanto vittoria di Taimazova nel ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Judo Olimpiadi 2021 - Alice Bellandi e Nicholas Mungai vogliono continuare a far sognare l’Italia! C… - zazoomblog : LIVE Judo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Bellandi e Nicholas Mungai l’Italia vuole continuare a stupire -… - SmorfiaDigitale : LIVE Olimpiadi, spada: finale per il bronzo Italia-Cina 15-8. Judo: Centracchio ... - ilcirotano : LIVE Olimpiadi, spada: finale per il bronzo Italia-Cina 10-7. Judo: Centracchio è di bronzo! - - infoitsport : LIVE Olimpiadi, judo: Centracchio è di bronzo! E ora tifiamo la spada femminile -