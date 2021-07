LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Bellandi ai ripescaggi per il bronzo con la croata Matic! (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Judo alle Olimpiadi di Tokyo, con ripescaggi, semifinali e finali per le medaglie delle categorie -70 kg donne e -90 kg uomini. 07.58 Dunque restate con noi! Tra poco più di due ore riprendono le gare finali di Judo categoria -70kg donne e -90 kg uomini! 07.57 Per quanto riguarda le semifinali invece, tra le donne si sfideranno Taimazova contro Arai e van Dijke contro Polleres. Nella categoria maschile -90 kg si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.30 Buongiorno e bentrovati alladella quinta giornata di gare delalledi, con, semifinali e finali per le medaglie delle categorie -70 kg donne e -90 kg uomini. 07.58 Dunque restate con noi! Tra poco più di due ore riprendono le gare finali dicategoria -70kg donne e -90 kg uomini! 07.57 Per quanto riguarda le semifinali invece, tra le donne si sfideranno Taimazova contro Arai e van Dijke contro Polleres. Nella categoria maschile -90 kg si ...

