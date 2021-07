Le gare di giovedì 29 luglio alle Olimpiadi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il fioretto a squadre femminile, il tiro a volo e la ginnastica artistica femminile, tra le discipline in cui l'Italia potrebbe fare bene Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il fioretto a squadre femminile, il tiro a volo e la ginnastica artistica femminile, tra le discipline in cui l'Italia potrebbe fare bene

Ultime Notizie dalla rete : gare giovedì Tiro a volo: Alessandra Perilli e Gian Marco Berti partono bene ...a seguire le gare dei due tiratori sammarinesi, così come quella dello judoka Paolo Persoglia, il presidente del Cons, Gian Primo Giardi , con il segretario generale Eros Bologna . Domani, giovedì 29 ...

Tokyo 2020, Badosa ko per il caldo: la tennista esce in carrozzina ...del russo per le proibitive condizioni meteo e la disavventura della Badosa hanno portato alla fine gli organizzatori a spostare l'orario di inizio delle gare , che a partire da domani (giovedì 29 ...

