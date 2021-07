La Raggi a caccia di voti antifascisti. Su Twitter esulta per lo sgombero “a breve” di CasaPound (Di mercoledì 28 luglio 2021) La crociata antifascista contro CasaPound è un toccasana. Una preziosa medaglia da appuntarsi. Specie se ti chiami Virginia Raggi, hai condotto la Capitale sul baratro, sei a corto di consensi e il tuo partito (che non ti vuole) è in stato di agonia. La Raggi cerca voti attaccando CasaPound “Appena terminata riunione in Prefettura. Battaglia vinta. A breve bellissime novità per Roma. AvantiConCoRaggio’’. Così la sindaca grillina in un tweet grondante pathos. Le novità bellissime, annunciate con enfasi trionfante, sarebbero, pensate un po’, lo sgombero ‘a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) La crociata antifascista controè un toccasana. Una preziosa medaglia da appuntarsi. Specie se ti chiami Virginia, hai condotto la Capitale sul baratro, sei a corto di consensi e il tuo partito (che non ti vuole) è in stato di agonia. Lacercaattaccando“Appena terminata riunione in Prefettura. Battaglia vinta. Abellissime novità per Roma. AvantiConCoo’’. Così la sindaca grillina in un tweet grondante pathos. Le novità bellissime, annunciate con enfasi trionfante, sarebbero, pensate un po’, lo‘a ...

