Inter, settimana prossima il ritorno di Eriksen: saluto ai compagni e poi visite mediche (Di mercoledì 28 luglio 2021) Christian Eriksen torna in Italia È atteso per settimana prossimo il ritorno di Christian Eriksen in Italia e all’Inter dopo il malore accusato agli Europei dove era impegnato con la sua Danimarca. Il centrocampista nerazzurro, riferisce Sky Sport, si recherà prima ad Appiano Gentile dove saluterà i suoi compagni di squadra e conoscerà il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Dopodiché sarà impegnato con le visite mediche per capire, innanzitutto il suo stato di salute, e poi capire quando potrà tornare eventuale a giocare. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Christiantorna in Italia È atteso perprossimo ildi Christianin Italia e all’dopo il malore accusato agli Europei dove era impegnato con la sua Danimarca. Il centrocampista nerazzurro, riferisce Sky Sport, si recherà prima ad Appiano Gentile dove saluterà i suoidi squadra e conoscerà il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Dopodiché sarà impegnato con leper capire, innanzitutto il suo stato di salute, e poi capire quando potrà tornare eventuale a giocare. L'articolo proviene da ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, la prossima settimana si lavora al rinnovo del maratoneta #Brozovic - VittoRoto : L'#Inter ha in agenda per la prossima settimana dei contatti con il padre-procuratore di #Brozovic, l'unico titolar… - elbauscia : RT @Gazzetta_it: Inter, la prossima settimana si lavora al rinnovo del maratoneta #Brozovic - it_inter : La prossima settimana gli uomini mercato nerazzurri si siederanno al tavolo col padre di #Brozovic per discutere de… - ale_visentin : RT @Gazzetta_it: Inter, la prossima settimana si lavora al rinnovo del maratoneta #Brozovic -