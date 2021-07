Il ritorno di Allegri alla Juventus | l’allenatore scherza in conferenza stampa | “Capitano? Il più esperto Bonucci? No | Leo è andato via”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “La fascia divai ai più esperti e che sonoda più anni.? No, Leo èvia, non conta più, si azzerano gli anni”, ha detto Massimilianondo con i giornalisti durante ladi presentazione. “Se vuole la fascia può andare a comprarla e va a giocare in piazza”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

tancredipalmeri : Peccato, essendo Allegri un clamoroso ritorno, sarebbe stata interessante qualche domanda diretta sull’addio di 2 a… - ilfattovideo : Il ritorno di Allegri alla Juventus, l’allenatore scherza in conferenza stampa: “Capitano? Il più esperto. Bonucci?… - vivafcinter1908 : RT @tancredipalmeri: Peccato, essendo Allegri un clamoroso ritorno, sarebbe stata interessante qualche domanda diretta sull’addio di 2 anni… - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: #Allegri, il suo ritorno in conferenza stampa #Juventus #SerieA Massimiliano Allegri, il ritorno : la prima conferenza stam… - lapieppy : RT @bibaba4: #Allegri con il ritorno di Max quella bella sensazione di sicurezza che provavi da bambino quando la mamma ti rimboccava le co… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Allegri

Goal.com

Dal canto loro la Juventus e soprattuttolo riabbraccerebbero volentieri alla Continassa. Tra Pjanic e la Juve ci sono gli esuberi Ma tra il sogno e la realtà il club bianconero deve fare i ...Infatti,ha più volte citato l'anno e mezzo giocato di continuo a causa del covid, ... Ad esempio, lo scorso anno nella partita dicol Porto, Ronaldo sembrò spento e scarico, anche a ...Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, rimane in bianconero? Il mercato sin qui non decolla per il terzino classe 1992 e il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida del club bianconero (contratt ...Allegri ha giustificato la scelta, affermando che alla Juventus i gradi di leader si acquisiscono anche per via di una maggiore anzianità di militanza, oltre che per questioni ca ...