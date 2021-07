Il Covid ha ucciso Karapiru (“Falco“) Awá dopo un’incredibile vita fatta di lotta e resilienza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Karapiru (“Falco“) Awá è morto di Covid-19 nella sua comunità, nell’Amazzonia brasiliana, il 16 luglio. Era un uomo di straordinaria cordialità e gentilezza, virtù ancora più eccezionali se si considera la tragedia indescrivibile che la “nostra” società gli aveva inflitto. La sua resilienza e la sua forza furono messi a dura prova quando i coloni massacrarono tutta la sua famiglia. Karapiru visse poi solo nella foresta per dieci anni, ma lo attendeva una felicità inaspettata… Alla fine degli anni 60, fu scoperto il più ricco giacimento di ferro del pianeta nel territorio degli Awá, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021)(““) Awá è morto di-19 nella sua comunità, nell’Amazzonia brasiliana, il 16 luglio. Era un uomo di straordinaria cordialità e gentilezza, virtù ancora più eccezionali se si considera la tragedia indescrivibile che la “nostra” società gli aveva inflitto. La suae la sua forza furono messi a dura prova quando i coloni massacrarono tutta la sua famiglia.visse poi solo nella foresta per dieci anni, ma lo attendeva una felicità inaspettata… Alla fine degli anni 60, fu scoperto il più ricco giacimento di ferro del pianeta nel territorio degli Awá, ...

