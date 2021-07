Il commovente racconto di Eugenia Rigotti | “Così ho vinto l’anoressia”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne,è anche candidata al trono di settembre. Seguitissima sui social, la ragazza condivide raramente momenti e ricordi personali, ma questa volta ha voluto fare un’eccezione per unmolto forte, che ha generato tanta empatia e messaggi di conforto da parte di ragazze come lei: si tratta del tunnel delnel quale laè finta nell’adolescenza. Uomini e Donne, la battaglia diDal 2013, quando aveva poco più di tredici anni, al 2019,...

Advertising

Federica2151 : @fabioebasta1969 @Asia15187322 Commovente racconto, Mi piace molto e poi sei molto bravo riesci a catapultare il l… - ilariapotito : @andreariscassi @donatellaesse Grazie per le #3cosebelle, le aspetto ogni sera??Mi stanno insegnando ad essere migl… - PymRete : RT @elbabookfest: Alberta Brambilla, con un racconto autobiografico oltremodo commovente, apre la cerimonia del Premio Lorenzo Claris Appia… - lightmoon972 : RT @belladinotte23: @alessiomagno1 Alessio, questo racconto è bellissimo e commovente????????? - TOSADORIDANIELA : RT @belladinotte23: @alessiomagno1 Alessio, questo racconto è bellissimo e commovente????????? -

Ultime Notizie dalla rete : commovente racconto

il Resto del Carlino

È un pezzo in pieno stile Massimo48, di quelli che mescolanostorico e aspetti minimal ... È un articolo commosso e, che parla di un amico scomparso, portato via dal virus. Una ...Testo poetico e, offre innumerevoli spunti per riaffermare che il miraggio di un teatro ... È Sciascia, attraverso ilin prima persona, attraverso la parola testimoniale, a muovere ...Dopo anni di riservatezza, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di venire allo scoperto: Eugenia Rigotti racconta la sua battaglia ...“Sei forte, sei forte Maria!”. Maria Centracchio ha vinto il bronzo alle Olimpiadi nel judo. Nella videochiamata con i genitori che l'hanno seguita da casa si emoziona e piange.