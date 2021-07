Il bollettino 5 696 nuovi casi  e 15 morti Più contagi  in Lombardia e Lazio

Advertising

Corriere : In Italia 5.696 nuovi casi e 15 morti Il tasso risale al 2,3%: il bollettino - fisco24_info : Covid oggi Italia, 5.696 contagi e 15 morti: bollettino 28 luglio: I numeri della Protezione Civile, con i dati e l… - TV7Benevento : Covid oggi Italia, 5.696 contagi e 15 morti: bollettino 28 luglio... - LALAZIOMIA : Coronavirus, il bollettino: 5.696 nuovi casi e tasso di positività 2,3%, 15 i morti - fanpage : ULTIM'ORA Il bollettino Covid di oggi. I dati regione per regione -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino 696

I dati della pandemia. I dati aggiornati in Italia e nel mondo Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 5.nuovi casi e 15 morti. Ieri si sono registrati 4.522 casi con 241.890 tamponi e 24 morti (tasso all'1,86%). Sono 248.472 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ...Sono 5.i nuovi contagi di Covid - 19 in Italia ( ieri 4.522 ), a fronte di 248.472 tamponi giornalieri ... È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 28 luglio sulla ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 248.472 tamponi e individuati 5.696 nuovi positivi ...Sono 5.696 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo i dati del ministero della Salute nel bollettino di oggi, mercoledì 28 luglio. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 15 le vittime in un giorno, ...