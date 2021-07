Green Pass in vendita a €100 su Telegram | cerchiamo di far chiarezza su cosa sta accadendo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Incredibile giro d’affari pirata legato al certificato, suil business si sta diffondendo a macchia d’olio. Ilpirata consente di accorciare la “trafila” sanitaria (by Adobestock)Come tutti quanti sapete ildiventerà obbligatorio dal 6 agosto, ma a meno di dieci giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme già si moltiplicano online i tentativi di truffa. L’ultima su, dove sta prendendo forma un incredibile giro d’affari pirata. Sulla nota app di messaggistica istantanea difatti si possono trovare in, ad una cifra di 100 ...

borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - infoitinterno : Green pass, Salvini: aspettare dati prima di nuove limitazioni - orione4760 : @FDI_Parlamento @DelmastroAndrea È un mio diritto anche senza sto cazzata di green pass . Quindi .. -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

la Repubblica

AGI -o tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti: sono queste le modalità per accedere ai concerti del festival itinerante della Notte della Taranta, che si terrà dal 4 al 26 agosto in ...È la nuova proposta dell' Associazione Nazionale Presidi (ANP) , che la settimana scorsa aveva già incitato il governo ad adottare ilanche per tutto il personale scolastico, e quindi non ...Già se non cambieranno in corsa le cose i locali al chiuso, circa il 25% sul territorio, dovranno fare i conti con l’obbligo del Green pass per gli avventori che decideranno di accomodarsi ai ...In seguito alla notizia che ha visto nella giornata di ieri rimandare la vaccinazione di molti cittadini al Pala Dean Martin di Montesilvano, arriva il commento della Consigliera regionale del M5S Bar ...