Governo: approvata proposta Piano transizione ecologica (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - approvata dal Governo la proposta di Piano per la transizione ecologica. Oggi a Palazzo Chigi si è svolta la seconda riunione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite). Il documento, spiega Palazzo Chigi, intende fornire un inquadramento generale della strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e promuovere una riflessione su questi temi di grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Adnkronos) -dalladiper la. Oggi a Palazzo Chigi si è svolta la seconda riunione del Comitato interministeriale per la(Cite). Il documento, spiega Palazzo Chigi, intende fornire un inquadramento generale della strategia per la, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi delnazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e promuovere una riflessione su questi temi di grande ...

