Fiumicino Vax & Go, il vaccino ‘last minute’ in aeroporto prima di andare in vacanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ il Leonardo da Vinci di Fiumicino il primo aeroporto al mondo ad aver inaugurato il punto vaccinale “Vax & Go”. All’interno del centro, tutti i viaggiatori con cittadinanza europea, potranno vaccinarsi fino all’ultimo minuto prima della partenza in aereo. Nel centro sono disponibili i sieri a mRNA Pfizer e Moderna e il monodose J&J e per vaccinarsi non serve alcuna prenotazione. Il centro è stato aperto ieri mattina, 27 luglio 2021, ed è stato realizzato in collaborazione con lo Spallanzani e Aeroporti di Roma. Fiumicino: “Vax & Go” disponibile 7 giorni su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ il Leonardo da Vinci diil primoal mondo ad aver inaugurato il punto vaccinale “Vax; Go”. All’interno del centro, tutti i viaggiatori con cittadinanza europea, potranno vaccinarsi fino all’ultimo minutodella partenza in aereo. Nel centro sono disponibili i sieri a mRNA Pfizer e Moderna e il monodose J;J e per vaccinarsi non serve alcuna prenotazione. Il centro è stato aperto ieri mattina, 27 luglio 2021, ed è stato realizzato in collaborazione con lo Spallanzani e Aeroporti di Roma.: “Vax; Go” disponibile 7 giorni su ...

