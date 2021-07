Fisco, Ruffini: "A imprese e famiglie liquidità per 50 mld Ai 21 mld a fondo perduto si aggiungono 30 di rimborsi" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non tutti avranno ricevuto quanto si aspettavano ma la liquidità immessa nel sistema a sostegno di famiglie e imprese ha superato i 50 miliardi di euro. Ai 21 miliardi di contributi a fondo perduto si devono aggiungere i 30 miliardi restituiti dalle Entrate ai contribuenti sotto la voce rimborsi. A completare il quadro la piattaforma per la cessione dei crediti d'imposta. Una procedura che da ottobre 2020 sui soli bonus edilizi ha messo in moto cessioni di crediti e sconti in fattura per 9,4 miliardi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non tutti avranno ricevuto quanto si aspettavano ma laimmessa nel sistema a sostegno diha superato i 50 miliardi di euro. Ai 21 miliardi di contributi asi devono aggiungere i 30 miliardi restituiti dalle Entrate ai contribuenti sotto la voce. A completare il quadro la piattaforma per la cessione dei crediti d'imposta. Una procedura che da ottobre 2020 sui soli bonus edilizi ha messo in moto cessioni di crediti e sconti in fattura per 9,4 miliardi. Segui su affaritaliani.it

