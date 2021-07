Ecco il primo selfie di coppia per Luciano Punzo e Manuela Carriero: amore a gonfie vele (Di mercoledì 28 luglio 2021) Luciano, il bel tentatore di Temptation Island 2021 in queste ultime settimane è stato costretto a leggere di ogni. Contro di lui le peggiori accuse: gli hanno detto che si era avvicinato a Manuela solo per visibilità, a caccia di un trono per settembre; che la stava prendendo in giro e che in realtà non era per nulla interessato a lei. Gli hanno dato dell’attore di soap, le peggiori telenovelas dell’America Latina…E invece Ecco che Luciano Punzo e Manuela Carriero questa mattina, poche ore dopo l’ultima puntata di Temptation Island 2021, regalano ai telespettatori del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 luglio 2021), il bel tentatore di Temptation Island 2021 in queste ultime settimane è stato costretto a leggere di ogni. Contro di lui le peggiori accuse: gli hanno detto che si era avvicinato asolo per visibilità, a caccia di un trono per settembre; che la stava prendendo in giro e che in realtà non era per nulla interessato a lei. Gli hanno dato dell’attore di soap, le peggiori telenovelas dell’America Latina…E invecechequesta mattina, poche ore dopo l’ultima puntata di Temptation Island 2021, regalano ai telespettatori del ...

