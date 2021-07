Dove vedere la finale della sciabola maschile a squadre delle Olimpiadi (Di mercoledì 28 luglio 2021) La sciabola a squadre maschile dell’Italia è in finale a Tokyo 2021. Aldo Montano, Luca Curatori ed Enrico Berrè, dopo l’infortunio occorso a Luigi Samele durante il primo assalto, hanno battuto in semifinale l’Ungheria per 45-43, grazie anche a una super rimonta di Montano, il nostro schermidore più rappresentativo in virtù della medaglia d’oro individuale ad Atene 2004. Nell’atto conclusivo per il primo e secondo posto, gli azzurri se la vedranno con la Corea del Sud. Gli asiatici manderanno in pedana Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jun-ho e Kim Jung-hwan, che hanno superato in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladell’Italia è ina Tokyo 2021. Aldo Montano, Luca Curatori ed Enrico Berrè, dopo l’infortunio occorso a Luigi Samele durante il primo assalto, hanno battuto in semil’Ungheria per 45-43, grazie anche a una super rimonta di Montano, il nostro schermidore più rappresentativo in virtùmedaglia d’oro individuale ad Atene 2004. Nell’atto conclusivo per il primo e secondo posto, gli azzurri se la vedranno con la Corea del Sud. Gli asiatici manderanno in pedana Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jun-ho e Kim Jung-hwan, che hanno superato in ...

