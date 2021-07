Coronavirus, 15 decessi in un giorno. Calano gli ingressi in terapia intensiva: 9 (ieri 16) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il bollettino del 28 luglio Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sulla situazione legata al Coronavirus in Italia, registra per le ultime 24 ore 5.696 nuovi positivi. Il dato è in aumento rispetto ai casi segnalati ieri, quando erano stati 4.522. Sul fronte dei decessi la curva registra invece una diminuzione: 15 nell’ultima giornata contro i 24 del monitoraggio precedente, 22 due giorni fa. Per un totale di vittime segnalate da inizio emergenza pari a 128.010. Gli attualmente positivi arrivano a quota 74.161, con la Regione Veneto ancora in cima alla classifica nazionale (10.700 casi). La situazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il bollettino del 28 luglio Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sulla situazione legata alin Italia, registra per le ultime 24 ore 5.696 nuovi positivi. Il dato è in aumento rispetto ai casi segnalati, quando erano stati 4.522. Sul fronte deila curva registra invece una diminuzione: 15 nell’ultima giornata contro i 24 del monitoraggio precedente, 22 due giorni fa. Per un totale di vittime segnalate da inizio emergenza pari a 128.010. Gli attualmente positivi arrivano a quota 74.161, con la Regione Veneto ancora in cima alla classifica nazionale (10.700 casi). La situazione ...

