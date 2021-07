Cdm domani mattina, attese nuove misure contro Covid (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dovrebbe tenersi domani mattina alle 11.30 il Consiglio dei ministri. E' quanto si apprende da fonti di governo, anche se la seduta non è stata ancora ufficialmente convocata. Sul tavolo, secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dovrebbe tenersialle 11.30 il Consiglio dei ministri. E' quanto si apprende da fonti di governo, anche se la seduta non è stata ancora ufficialmente convocata. Sul tavolo, secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Cdm domani Cdm domani mattina, attese nuove misure contro Covid Dovrebbe tenersi domani mattina alle 11.30 il Consiglio dei ministri. E' quanto si apprende da fonti di governo, anche se la seduta non è stata ancora ufficialmente convocata. Sul tavolo, secondo quanto si apprende, ...

'Green Pass per scuola e trasporti'. Draghi accelera, domani in cdm Corre veloce l'orologio per la italiana. Al 13 settembre manca infatti poco più di un mese ma restano ancora da sciogliere molti dei nodi che preoccupano in vista del rientro in classe. Oltre all'...

