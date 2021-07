Castellammare, sgominata la banda dei datteri di mare: 21 misure cautelari eseguite (Di mercoledì 28 luglio 2021) Blitz nella notte della Guardia Costiera della Campania contro la banda dei datteri di mare. Sono 21 le ordinanze di custodia cautelare eseguite tra Campania, Puglia, Lombardia e Liguria. Molti degli arrestati sono di Castellammare di Stabia. Castellammare, presa la banda dei datteri: 21 misure cautelari eseguite nella notte Gli indagati rispondono dei reati di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Blitz nella notte della Guardia Costiera della Campania contro ladeidi. Sono 21 le ordinanze di custodia cautelaretra Campania, Puglia, Lombardia e Liguria. Molti degli arrestati sono didi Stabia., presa ladei: 21nella notte Gli indagati rispondono dei reati di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

