Canottaggio | Italia bronzo olimpico nel 4 senza

Advertising

Agenzia_Ansa : #Tokyo2020, l'Italia è bronzo nel 4 senza di canottaggio - Olimpiadi Tokyo 2020 - #ANSA - Gazzetta_it : Canottaggio, quattro senza: l'Italia è bronzo! #Tokyo2020 - Eurosport_IT : CHE RIMONTA DELL'ITALIA, È BRONZO ?????? Solo applausi per il quattro senza azzurro composto da Castaldo, Di Costanzo… - zazoomblog : Italia di bronzo nel 4 senza di canottaggio con Costanzo al posto di Rosetti positivo al Covid. È il primo caso tra… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: Canottaggio; 4 di Coppia donne Italia è quarto: (ANSA) - TOKYO, 28 LUG - L'equipaggio dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Italia

In quel momento l'Olanda trovava strada spianata per innestare la consueta progressione nella seconda metà di gara e non incontrava resistenza nell'andate ad imporsi con il crono di 5'32 03; argento ...A metà gara azzurri quarti in 2:53.30, a 4.35 dagli oceanici, poi ai 1500 metriancora quarta in 4:20.47, a 3.88 dalla vetta. Parte così il rush finale dell', che nel momento di massimo ...A sostituire in finale Rosetti, che è stato già trasferito in un hotel per l'isolamento, c'è Marco Di Costanzo, che avrebbe dovuto prendere parte alla semifinale del 2 senza e a sua volta sostituito d ...A poche ore dalla gara, l'Italia è stata costretta a sostituire Bruno Rosetti, risultato positivo al Covid. Il canottaggio azzurro centra subito la medaglia nella prima giornata di finali nelle acque ...