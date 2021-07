Battiti Live, anticipazioni terza puntata: tra gli ospiti Michele Bravi, Bob Sinclair, Emma, Noemi e Carl Brave (Di mercoledì 28 luglio 2021) . Giovedi 29 luglio in prima serata su Italia1, Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) . Giovedi 29 luglio in prima serata su Italia1, Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci ...

Advertising

MusicTvOfficial : #BattitiLive2021 in onda su Italia 1, gli ospiti di giovedì 29 luglio ???? - Webl0g : Battiti Live 2021 in onda su Italia 1, gli ospiti di giovedì 29 luglio - TV_Italiana : #BattitiLive si sposta al mercoledì: ecco gli artisti musicali previsti stasera nella terza puntata. - tmlns94 : PERCHÉ C'È ALVARO SOLER SU BATTITI LIVE - aurora45191493 : RT @PollioMariasole: Stasera io Alan ed Elly vi aspettiamo su italia 1 in prima serata per la 2 puntata di battiti live ( è una delle mie p… -