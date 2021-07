Accoltella il marito alla gola durante un litigio | arrestata una donna di 40 anni a Napoli

Advertising

LaCittaSalerno : +++ IL FATTO +++ Accoltella il marito alla gola: arrestata LEGGI QUI --> - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Napoli, accoltella alla gola il marito durante una lite: arrestata 40enne. - vesuvianonews : Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalaz… - Torrechannelit : Napoli- Corso Umberto: accoltella il marito alla gola, arrestata - puntomagazine : I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo insanguinato con un taglio alla gola soccorso dal figlio il q… -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella marito

alla gola ilal culmine di una lite. È successo ieri pomeriggio a Napoli, dove una 40enne è stata arrestata per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma bianca. I poliziotti del ...Ha anche confermato di aver avuto una violenta lite con il. In un ripostiglio della struttura ricettiva è stato trovato anche il coltello a serramanico, con una lama di circa 13 centimetri, ...Gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Umberto I° per una persona ...In manette una donna di 40 anni. La polizia è intervenuta nell'androne di un albergo dove ha trovato un uomo insanguinato, soccorso dal figlio il quale ha raccontato che il padre era stato ferito dall ...