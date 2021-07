16 tesi per rilanciare il riformismo italiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sul Riformista compare un documento dal titolo “16 tesi per il riformismo” firmato da un gruppo di personalità impegnate nella riflessione sulla sinistra per rilanciarne ruolo e funzione nella società italiana. Nel testo si afferma che si è verificata una paradossale situazione nella cultura politica della sinistra. Per molti anni l’appellativo “riformista” è stato demonizzato. Adesso invece l’espressione è addirittura inflazionata. Molti si dichiarano riformisti senza esserlo perché l’espansione a tutti i costi della spesa pubblica non è di per sé un esercizio di riformismo. Lo è invece il tentativo del governo Draghi che combina ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sul Riformista compare un documento dal titolo “16per il” firmato da un gruppo di personalità impegnate nella riflessione sulla sinistra per rilanciarne ruolo e funzione nella società italiana. Nel testo si afferma che si è verificata una paradossale situazione nella cultura politica della sinistra. Per molti anni l’appellativo “riformista” è stato demonizzato. Adesso invece l’espressione è addirittura inflazionata. Molti si dichiarano riformisti senza esserlo perché l’espansione a tutti i costi della spesa pubblica non è di per sé un esercizio di. Lo è invece il tentativo del governo Draghi che combina ...

Advertising

borghi_claudio : Capito come funziona il circo del terrorismo? Notizie di nulla basate sul nulla condite di nulla e tutti i nostri g… - FBiasin : Da oggi siamo chiamati a riporre la nostra laurea in immunologia con tesi in “vaccini e ristoranti” per spolverare… - Sck5mln : RT @SaraRRSnow: Sto crepando dal caldo. Adesso mi porto il pc e tutti gli articoli che devo leggere per la tesi nella vasca da bagno piena… - Avv_Mant : Cadiamo sull’incipit. Mai con Salvini? ?????? - HuffPostItalia : 16 tesi per rilanciare il riformismo italiano -