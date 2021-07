Von der Leyen, mantenuto la parola, una dose a 70% adulti (Di martedì 27 luglio 2021) BRUXELLES - "L'Unione europea ha mantenuto la sua parola Il nostro obiettivo era proteggere il 70% degli adulti nell'Ue con almeno una dose a luglio. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo. E il 57% ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 27 luglio 2021) BRUXELLES - "L'Unione europea hala suaIl nostro obiettivo era proteggere il 70% deglinell'Ue con almeno unaa luglio. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo. E il 57% ...

