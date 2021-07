Vela | Olimpiadi Tokyo | Silvia Zennaro si allontana dalla zona podio nei Laser Radial ma non sprofonda

Leggi su oasport

(Di martedì 27 luglio 2021) Terza giornata ufficiale di gara che va in archivio a Enoshima per lacon il debutto di tre classi (Finn, 49er e 49erFX) ai Giochi Olimpici di2021 e con la prosecuzione delle regate di qualificazione per altre due flotte (maschile efemminile). Dopo un esaltante day-2,rallenta ed è fuoritop10 in entrambe le regate disputate oggi nei, mettendo a referto un 17° ed un 11° posto (non viene dunque scartata la 20ma piazza della Race 2) che la fanno scivolare ...