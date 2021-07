Ufficiale | DigitalBits nuovo sponsor della Roma | le cifre

(Di martedì 27 luglio 2021) Ora è: laha undi maglia. La societàCapitale ha annunciato l’accordo con Zytara Labs LLC, soggetto leader nella creazione di innovativi asset digitali, inclusi i non-fungible tokens (NFT), disponibili attraverso la piattaforma. La società diventa così ilMain Global Partner del club. Come parte dell’accordo, il L'articolo

...che dovrà fare un tour guidato nello stadio da pubblicare sul profilo Instagramdel club. ... Di pochi giorni fa l'annuncio che, una società che si occupa di infrastrutture ...arriva sulla divisadella squadra capitolina, soggetta a un restyling di quelli profondi. Mourinho in panchina, i Friedkin alla loro prima vera stagione alla guida della società ...La Roma annuncia un accordo di sponsorizzazione con Zytara, ecco il comunicato ufficiale: AS Roma è lieta di annunciare un accordo triennale con Zytara Labs, in collaborazione con la DigitalBits ...Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web la Roma ha ... anni il nuovo sponsor di maglia e che vedrà la compagnia Zytara scrivere il marchio Digitalbits sul petto delle divise ...