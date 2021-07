Tokyo 2020 | bronzo Italia nel canottaggio

(Di mercoledì 28 luglio 2021)nelcon il terzo posto del 4 senza nella finale che l’Australia vince, aggiudicandosi la medaglia d’oro, davanti alla Romania, argento. L’sale sul podio nonostante il cambio forzato nell’equipaggio: Bruno Rosetti, primo atletano positivo al coronavirus alle Olimpiadi, non disputa la finale e viene sostituito in extremis da Marco Di Costanzo. Funweek.

Nel suo board ben otto membri provenienti da Paesi esclusi da Tokyo 2020, in modo totale o parziale, proprio a causa di problemi di doping. «Le cose stanno cambiando – dice l'atleta delle Fiamme ...TOKYO, 28 LUG - Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'Italia è medaglia di bronzo nel 4 senza di canottaggio. L'equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vici ...