Tentato omicidio a Lavinio: 34enne accoltellato, arrestati gli aggressori (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il Tentato omicidio del giovane albanese, registratosi qualche giorno fa, a Lavinio gli uomini del commissariato di Polizia di Stato di Anzio e Nettuno hanno condotto indagini serratissime per risalire ai responsabili. Leggi anche: Uomo accoltellato a Lavinio davanti a un Bar: 34enne in gravi condizioni in Ospedale L’attività investigativa è stata incessante ma, nella notte, anticipando le mosse degli indagati – sul punto di rendersi irreperibili – sono stato arrestati. Parliamo di due uomini, di circa 50 e 18 anni, descritti come gli autori del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo ildel giovane albanese, registratosi qualche giorno fa, agli uomini del commissariato di Polizia di Stato di Anzio e Nettuno hanno condotto indagini serratissime per risalire ai responsabili. Leggi anche: Uomodavanti a un Bar:in gravi condizioni in Ospedale L’attività investigativa è stata incessante ma, nella notte, anticipando le mosse degli indagati – sul punto di rendersi irreperibili – sono stato. Parliamo di due uomini, di circa 50 e 18 anni, descritti come gli autori del ...

