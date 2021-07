Tara Hanlon | la sosia di Kim Kardashian arrestata mentre contrabbandava a Dubai 5 milioni in contanti | arrestata

(Di martedì 27 luglio 2021), ladi Kim, è stata bloccata eall’aeroporto di Heatrow, a Londra,si stava imbarcando su un volo diretto acon 5 valigie piene di. A riferire la vicenda è la BBC: a incastrarla sono stati gli ufficiali di frontiera che, insospettiti dalla notevole quantità di bagagli che la donna stava imbarcando per un soggiorno di pochi giorni, hanno fatto un controllo scoprendo così che erano piene non di abiti ma ciascuna di mazzette di denaro da 2di sterline messe ...

